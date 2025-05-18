МАРТ нашел нарушения в 75% проверенных организаций ритуальных услуг в Беларуси

В МАРТ уточнили, что в объектах по указанию ритуальных услуг в основном были обнаружены нарушения правил бытового обслуживания: отсутствовала необходимая для потребителя информация. Речь идет про перечень оказываемых видов бытовых услуг, тарифы на них и так далее. Кроме того, некоторые субъекты не были внесены в Реестр бытовых услуг.