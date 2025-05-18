В Самаре ищут подрядчика для сноса трех аварийных домов

Снести предстоит следующие дома: ул. Водников, 78а — здание находится рядом с выявленным объектом культурного наследия «Дом мещанина Н. В. Былинского» (ул. Водников, 74−76); ул. Максима Горького, 31−33, литеры А, А1 — рядом расположен ОКН «Дом И. М. Чернова»; ул. Садовая, 146−148, литеры Б, Б1, Б2, Г, Г1 — в соседстве с «Домом жилым на усадьбе Голубевых» (ул. Садовая, 144а).