В элитном доме в Перми продается квартира дочери пермского застройщика

Финансовый управляющий бывшего генерального директора строительной группы «Камская долина» Андрея Гладикова инициировал продажу трехкомнатных апартаментов, принадлежащих его дочери Екатерине Губановой. Лот, расположенный по улице Краснова, 30, общей площадью 195 кв. метров, выставили на торги с начальной ценой 33 млн рублей. Согласно данным электронной площадки «Федресурс», аукцион назначен на 27 июня.
Напомним, Андрей Гладиков был объявлен банкротом в марте 2019 года по иску Сбербанка. Вместе с экс-председателем совета директоров «Камской долины» Алевтиной Романовой, также признанной финансово несостоятельной, он выступал поручителем по кредитным обязательствам компании. Совокупный долг строительного холдинга перед кредиторами превысил 1 млрд рублей. По заявлению Гладикова, объем его личных непогашенных обязательств составляет 1,46 млрд рублей.
Продажа имущества родственников фигурантов банкротных дел — стандартная практика в рамках взыскания задолженности, если установлена связь между активами и источниками их приобретения.