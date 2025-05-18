В элитном доме в Перми продается квартира дочери пермского застройщика

Напомним, Андрей Гладиков был объявлен банкротом в марте 2019 года по иску Сбербанка. Вместе с экс-председателем совета директоров «Камской долины» Алевтиной Романовой, также признанной финансово несостоятельной, он выступал поручителем по кредитным обязательствам компании. Совокупный долг строительного холдинга перед кредиторами превысил 1 млрд рублей. По заявлению Гладикова, объем его личных непогашенных обязательств составляет 1,46 млрд рублей.