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Мать экс-депутата гордумы может лишиться квартиры из-за банкротства сына

Финансовый управляющий направил в арбитражный суд Пермского края заявление о признании недействительной сделки, совершенной бывшим депутатом Пермской городской думы Сергеем Захаровым.

Источник: Freepik

Он просит признать недействительным договор дарения квартиры от 9 мая 2016 года в пользу матери должника Розы Захаровой. Речь идет об объекте площадью 52,9 кв. м в доме по улице Мира. Финансовый управляющий просит также применить последствия недействительности сделки и вернуть квартиру в конкурсную массу должника. Рассмотрение заявления назначено на 10 июля 2025 года.

Напомним, господин Захаров был признан банкротом в феврале прошлого года, суд ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Сам Сергей Захаров еще в 2022 году уехал в Германию, а весной 2023 года сложил с себя депутатские полномочия.