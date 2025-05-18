Мать экс-депутата гордумы может лишиться квартиры из-за банкротства сына

Он просит признать недействительным договор дарения квартиры от 9 мая 2016 года в пользу матери должника Розы Захаровой. Речь идет об объекте площадью 52,9 кв. м в доме по улице Мира. Финансовый управляющий просит также применить последствия недействительности сделки и вернуть квартиру в конкурсную массу должника. Рассмотрение заявления назначено на 10 июля 2025 года.