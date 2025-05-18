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В Самарской области подорожание тарифов ЖКХ составит не более 17,2%

Цены изменятся с июля.

Ежегодно 1 июля в регионе пересматривают тарифы за оплату ЖКУ. Данная мера необходима в целях обеспечения качественного предоставления коммунальных услуг. На днях стали известны предельные отклонения индексов. По данным облправительства, они не превысят 17,2%.

В этом году индекс изменения платы за ЖКУ составит 13,2%, а допустимое отклонение от него в муниципалитетах составит 4%. Предельные индексы в муниципальных образованиях региона с 1 июля составят 17,2% с учетом предельно допустимого отклонения.

Тарифы устанавливают для каждой коммунальной организации свои, поэтому цены, которые самарцы увидят в квитанциях с 1 июля, могут отличаться от средневзвешенных.