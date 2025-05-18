На «Львятах» прокатились уже свыше 220 тысяч самарцев

В Самаре продолжается обновление трамвайного парка — к привычным маршрутам присоединились ещё шесть новых трамваев «Львенок», которые вышли на линии после прохождения всех необходимых проверок и обкатки. Эти современные вагоны доставили в МП «ТТУ» в начале мая.
Теперь по улицам города курсируют уже 30 «Львят», и за несколько месяцев — с февраля — они перевезли более 220 тысяч пассажиров, сообщили в администрации Самары.
Новые трамваи пришли на смену старым вагонам «Татра Т3», которые служили еще с 1970-х. В отличие от своих предшественников, «Львята» — это низкопольный комфортный транспорт: в салоне — панорамные окна, широкие двери, площадки для колясок и велосипедов, USB-разъемы для зарядки, система климат-контроля и информационные мониторы с маршрутными данными и температурой внутри и снаружи.
Пассажиры уже успели оценить удобство новых вагонов. А в мэрии обещают, что обновление городского электротранспорта продолжится — в планах еще больше «Львят» на улицах Самары.