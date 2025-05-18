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Стадион «Нижний Новгород» переименуют в «Совкомбанк Арену»

Футбольный стадион «Нижний Новгород» со следующего игрового будет переименован в «Совкомбанк Арену».

По данным «Совкомбанка», переименование произойдет в рамках сотрудничества с футбольным клубом «Пари НН», для которого «Нижний Новгород» является домашней ареной.

Также логотип банка разместят на фасаде стадион, бортах арены и на форме игроков.

Первый зампред правления «Совкомбанка» Сергей Хотимский считает, что стадион может стать центром притяжения для болельщиков и пространством для новых социальных инициатив по поддержке здорового образа жизни и спорта.

«Партнерство с Совкомбанком позволит вывести работу по развитию молодежного футбола в Нижегородской области на новый уровень, реализовывать совместные социальные, благотворительные проекты, а также уделять еще больше внимания популяризации футбола», — полагает гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Стадион «Нижний Новгород» был построен в 2018 году. Он может вместить до 45 тыс. болельщиков.