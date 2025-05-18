В Новосибирске начали ремонт Димитровского моста

В настоящее время мостовики занимаются демонтажем старого покрытия и подготовкой поверхности на тротуарной части сооружения.
В рамках контракта планируется полная замена дорожной одежды на проезжей части и тротуарах, обновление или замена перил, деформационных швов и барьерного ограждения. Также предусмотрено устройство парапетного ограждения вдоль оси моста и на подходах к нему.
Ремонт включает восстановление водоотвода, ремонт плит пролётных строений и антикоррозийную защиту металлических конструкций моста. Завершающим этапом станет установка новых дорожных знаков и нанесение разметки.
Завершение всех работ запланировано до 1 июня 2027 года.