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В Новосибирске начали ремонт Димитровского моста

На Димитровском мосту в Новосибирске стартовали ремонтные работы, которые включают в себя обновление конструкций и дорожного покрытия. Подрядчиком выступает ООО «Автодорремонттехно», с которым МКУ «Гормост» заключило контракт в марте 2025 года.

Источник: Om1.ru

В настоящее время мостовики занимаются демонтажем старого покрытия и подготовкой поверхности на тротуарной части сооружения.

В рамках контракта планируется полная замена дорожной одежды на проезжей части и тротуарах, обновление или замена перил, деформационных швов и барьерного ограждения. Также предусмотрено устройство парапетного ограждения вдоль оси моста и на подходах к нему.

Ремонт включает восстановление водоотвода, ремонт плит пролётных строений и антикоррозийную защиту металлических конструкций моста. Завершающим этапом станет установка новых дорожных знаков и нанесение разметки.

Завершение всех работ запланировано до 1 июня 2027 года.