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Бабура: Часть летних детских лагерей в Калининградской области вышла из тени

Роспотребнадзор тщательно следит за безопасностью оздоровительной кампании.

Источник: Freepik

Несколько лагерей в регионе узаконили свою деятельность после взысканий, предъявленных в 2024 году. Об этом рассказала журналистам глава областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

В прошлом году мы выявили несколько частных детских лагерей, которые работали подпольно, не оформляли санитарно-эпидемиологическое разрешение на свою деятельность. Мы внесли предостережения, а органы прокуратуры определяли наказание. И в этом году они вышли из тени и получили все необходимые документы, — отметила Бабура.

Она подчеркнула, что на сегодняшний момент таких лагерей четыре. В основном они сосредоточены в Калининграде. Учреждения внесли в региональный реестр детских лагерей, что делает их работу законной.

«Родителям нужно быть внимательным. Кроме интересной программы отдых в лагере должен быть безопасным. За этим мы пристально следим», — сказала глава Роспотребнадзора.

В июле 2024 в Калининграде закрыли частный лагерь на улице Кутузова после случая энтероколита у ребёнка. В учреждении выявили многочисленные нарушения санитарных требований. После этого прокуратура требовала закрыть лагерь на проспекте Победы.

Всего в калининградских летних лагерях в 2025 году отдохнут около 19 тысяч человек. На проведение оздоровительной кампании направили порядка 180 миллионов рублей.