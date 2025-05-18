Бабура: Часть летних детских лагерей в Калининградской области вышла из тени

В прошлом году мы выявили несколько частных детских лагерей, которые работали подпольно, не оформляли санитарно-эпидемиологическое разрешение на свою деятельность. Мы внесли предостережения, а органы прокуратуры определяли наказание. И в этом году они вышли из тени и получили все необходимые документы, — отметила Бабура.