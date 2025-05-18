Усадьбу архитектора Гана в Петергофе выставили на продажу за один рубль

— С победителем будет заключен договор купли-продажи с обязательствами по сохранению памятника. Ему предстоит провести полную реставрацию зданий в соответствии с проектом, согласованным КГИОП. Если обязательства не будут выполнены в срок, объект вернется в собственность Петербурга, — говорится в сообщении Российского аукционного дома.