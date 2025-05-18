Усадьбу архитектора Гана в Петергофе выставили на продажу за один рубль

Двухэтажная усадьба архитектора Гана в Петергофе выставлена на торги за 1 рубль. Комитет имущественных отношений разрешил продать объект за такую низкую цену на аукционе Российского аукционного дома.
Площадь особняка, являющегося объектом культурного наследия, составляет почти 400 квадратных метров. Правда, будущему владельцу придется взять на себя серьезные обязательства: провести полную реставрацию здания в соответствии с утвержденной проектной документацией. Шаг аукциона — 93 550 рублей.
— С победителем будет заключен договор купли-продажи с обязательствами по сохранению памятника. Ему предстоит провести полную реставрацию зданий в соответствии с проектом, согласованным КГИОП. Если обязательства не будут выполнены в срок, объект вернется в собственность Петербурга, — говорится в сообщении Российского аукционного дома.
Аукцион пройдет 3 июня на электронной торговой площадке.