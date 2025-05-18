БЕЛАЗ готовится отгрузить большую партию техники на угледобывающие предприятия России

Поставка 16 единиц карьерной техники БЕЛАЗ грузоподъемностью 130 и 220 т осуществляется на угледобывающие предприятия Хакасии, Забайкалья и Хабаровского края. 130-тонные самосвалы модели БЕЛАЗ-7513D и 220-тонники БЕЛАЗ-7530G пользуются заслуженной популярностью в угольных разрезах России. Эти современные карьерные машины в крупноузловом виде направляются к местам назначения по самой длинной железной дороге в мире — Транссибирской магистрали, которая соединяет центральную часть России с Сибирью и Дальним Востоком.