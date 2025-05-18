Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БЕЛАЗ готовится отгрузить большую партию техники на угледобывающие предприятия России

Поставка 16 единиц карьерной техники БЕЛАЗ грузоподъемностью 130 и 220 т осуществляется на угледобывающие предприятия Хакасии, Забайкалья и Хабаровского края. 130-тонные самосвалы модели БЕЛАЗ-7513D и 220-тонники БЕЛАЗ-7530G пользуются заслуженной популярностью в угольных разрезах России.

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ готовится отгрузить большую партию техники на угледобывающие предприятия России. Одиннадцать машин этой партии будут окрашены в цвета флага Российской Федерации, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Поставка 16 единиц карьерной техники БЕЛАЗ грузоподъемностью 130 и 220 т осуществляется на угледобывающие предприятия Хакасии, Забайкалья и Хабаровского края. 130-тонные самосвалы модели БЕЛАЗ-7513D и 220-тонники БЕЛАЗ-7530G пользуются заслуженной популярностью в угольных разрезах России. Эти современные карьерные машины в крупноузловом виде направляются к местам назначения по самой длинной железной дороге в мире — Транссибирской магистрали, которая соединяет центральную часть России с Сибирью и Дальним Востоком.

Пять карьерных самосвалов уже отгружены российскому потребителю в марте-апреле, а еще одиннадцать большегрузных машин будут отправлены к местам эксплуатации в мае-июне. Особенность этой большой партии техники — цветографическое исполнение самосвалов БЕЛАЗ. По желанию заказчика кабины и платформы машин раскрашены в цвета российского флага.

В Республике Хакасия и дальневосточном регионе России основная нагрузка по транспортировке горной массы на добыче «черного золота» лежит именно на 130- и 220-тонных БЕЛАЗах. Эта надежная и конкурентоспособная техника с низким уровнем эксплуатационных затрат и высокой производительностью перевозок обеспечивает высокий уровень безопасности труда угледобытчиков в сложных условиях разрезов. -0-