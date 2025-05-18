18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ готовится отгрузить большую партию техники на угледобывающие предприятия России. Одиннадцать машин этой партии будут окрашены в цвета флага Российской Федерации, сообщили БЕЛТА на предприятии.
Поставка 16 единиц карьерной техники БЕЛАЗ грузоподъемностью 130 и 220 т осуществляется на угледобывающие предприятия Хакасии, Забайкалья и Хабаровского края. 130-тонные самосвалы модели БЕЛАЗ-7513D и 220-тонники БЕЛАЗ-7530G пользуются заслуженной популярностью в угольных разрезах России. Эти современные карьерные машины в крупноузловом виде направляются к местам назначения по самой длинной железной дороге в мире — Транссибирской магистрали, которая соединяет центральную часть России с Сибирью и Дальним Востоком.
Пять карьерных самосвалов уже отгружены российскому потребителю в марте-апреле, а еще одиннадцать большегрузных машин будут отправлены к местам эксплуатации в мае-июне. Особенность этой большой партии техники — цветографическое исполнение самосвалов БЕЛАЗ. По желанию заказчика кабины и платформы машин раскрашены в цвета российского флага.
В Республике Хакасия и дальневосточном регионе России основная нагрузка по транспортировке горной массы на добыче «черного золота» лежит именно на 130- и 220-тонных БЕЛАЗах. Эта надежная и конкурентоспособная техника с низким уровнем эксплуатационных затрат и высокой производительностью перевозок обеспечивает высокий уровень безопасности труда угледобытчиков в сложных условиях разрезов. -0-