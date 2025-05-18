С дорожного подрядчика власти Новосибирска в суде требуют 18 млн рублей

Иск подано муниципальным казенным учреждением «Управление дорожного строительства».
Подробности претензий пока не раскрыты, однако сумма иска составляет 17 888 740 рублей. Судебное разбирательство назначено на 9 июня.
По информации издания «Прецедент», финансовые требования могут быть связаны с выполнением муниципальных контрактов на реконструкцию и ремонт дорожной инфраструктуры.
Также отмечается, что мэрия неоднократно высказывала недовольство качеством работ подрядчика, в прошлом году было подано как минимум семь исков против него в арбитражный суд.