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С дорожного подрядчика власти Новосибирска в суде требуют 18 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области начал рассмотрение иска к компании «Перлит-Строй», занимающейся ремонтом автодорог.

Иск подано муниципальным казенным учреждением «Управление дорожного строительства».

Подробности претензий пока не раскрыты, однако сумма иска составляет 17 888 740 рублей. Судебное разбирательство назначено на 9 июня.

По информации издания «Прецедент», финансовые требования могут быть связаны с выполнением муниципальных контрактов на реконструкцию и ремонт дорожной инфраструктуры.

Также отмечается, что мэрия неоднократно высказывала недовольство качеством работ подрядчика, в прошлом году было подано как минимум семь исков против него в арбитражный суд.