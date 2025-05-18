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Заявлено о рекордном снижении доли бедных в Омской области

Омские статистики подсчитали долю жителей Омской области с денежными доходами ниже границы бедности по итогам 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

Выяснилось, что зафиксирован самый низкий показатель с 2011 года — 9,1%. Примечательно, что в 2023 году он также был на тот момент самым низким и составлял 10,6%.

Статистики поясняют, что граница бедности определяется путем умножения значения базовой границы бедности на индекс потребительских цен, а базовая граница бедности — это прожиточный минимум. Население с уровнем денежных доходов ниже границы бедности — это жители домохозяйств, чьи среднедушевые денежные доходы ниже границы бедности. Сюда входят все денежные поступления всех членов домохозяйства.