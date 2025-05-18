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Участок трассы Екатеринбург-Тюмень перекроют на летние месяцы

Речь идет об отрезке с 16 по 19 километр.

Участок трассы между Екатеринбургом и Тюменью в течение лета будет перекрыт. Об этом сообщает информационное агентство «Европейско-Азиатские новости».

Перекрытие планируется на отрезке с 16 по 19 километр. Объезжать закрытый участок рекомендуется через поселок Белоярский и село Мезенское.

Перекрыть движение планируется уже завтра, 19 мая, а открыть — 15 сентября. Причина ограничений работы по строительству трассы «Восток», которая связывает Москву с Екатеринбургом и Тюменью.

Предполагается, что к 2026 году участок Екатеринбург — Тюмень расширится и станет четырехполосным. Как отмечает ЕАН, пока власти отрицают планы по введению платы за проезд по нему.

Как ране сообщалось, на двух участках трассы Екатеринбург — Пермь 6 апреля частично ограничили движение транспорта в связи с дорожными работами. Также частично перекрывалась проезжая часть на 163-м километре (Ачитский ГО).