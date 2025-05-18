МНС: соответствующее новым требованиям кассовое оборудование используют 87,9 тыс. юрлиц и ИП

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соответствующее новым требованиям кассовое оборудование используют 87,9 тыс. юрлиц и ИП. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.
По состоянию на 14 мая кассовое оборудование, соответствующее новым требованиям, использует 87 925 субъектов хозяйствования, в том числе юридических лиц — 35 886, индивидуальных предпринимателей — 52 039. Большинство из них при замене кассового оборудования делают выбор в пользу программных касс.
«Своевременная замена кассового оборудования позволит вам избежать напряженности и негативных последствий, связанных с приостановкой работы торговых объектов, в которых не будет установлено новое кассовое оборудование, что повлечет за собой потерю выручки, а также покупателей», — обратились к субъектам хозяйствования налоговые органы.
За использование кассового оборудования, не соответствующего новым требованиям, с 1 июля 2025 года предусмотрена административная ответственность. -0-