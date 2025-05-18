МНС: соответствующее новым требованиям кассовое оборудование используют 87,9 тыс. юрлиц и ИП

«Своевременная замена кассового оборудования позволит вам избежать напряженности и негативных последствий, связанных с приостановкой работы торговых объектов, в которых не будет установлено новое кассовое оборудование, что повлечет за собой потерю выручки, а также покупателей», — обратились к субъектам хозяйствования налоговые органы.