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МНС: соответствующее новым требованиям кассовое оборудование используют 87,9 тыс. юрлиц и ИП

По состоянию на 14 мая кассовое оборудование, соответствующее новым требованиям, использует 87 925 субъектов хозяйствования, в том числе юридических лиц — 35 886, индивидуальных предпринимателей — 52 039. Большинство из них при замене кассового оборудования делают выбор в пользу программных касс.

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соответствующее новым требованиям кассовое оборудование используют 87,9 тыс. юрлиц и ИП. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

По состоянию на 14 мая кассовое оборудование, соответствующее новым требованиям, использует 87 925 субъектов хозяйствования, в том числе юридических лиц — 35 886, индивидуальных предпринимателей — 52 039. Большинство из них при замене кассового оборудования делают выбор в пользу программных касс.

«Своевременная замена кассового оборудования позволит вам избежать напряженности и негативных последствий, связанных с приостановкой работы торговых объектов, в которых не будет установлено новое кассовое оборудование, что повлечет за собой потерю выручки, а также покупателей», — обратились к субъектам хозяйствования налоговые органы.

За использование кассового оборудования, не соответствующего новым требованиям, с 1 июля 2025 года предусмотрена административная ответственность. -0-