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В Ростовской области снова подорожали говядина и курица

В Ростовской области снова зафиксировали рост цен на говядину и мясо курицы. Это следует из актуальной информации, опубликованной Ростовстатом.

Источник: Коммерсантъ

Так, в Сальске средняя стоимость говядины — 562,78 рублей за килограмм. В Ростове килограмм этого мяса составляет около 607,89 рублей, а в Таганроге — 633,22 рублей за килограмм.

В Ростове-на-Дону зафиксировали самые доступные цены на свинину: килограмм обойдется примерно в 380,92 рублей, в городе Шахты стоимость килограмма мяса составляет 411,61 рублей.

Что касается стоимости куриного мяса, в Миллерово оно самое дешевое — 185,48 рублей за килограмм. А в Ростове и Таганроге его цена составляет от 208 до 214 рублей за килограмм.