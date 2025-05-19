Как чиновники оставили сироту без крыши над головой и с миллионным долгом за ЖКХ

— Случаев, подобных истории с Анной, в регионе много. Пока дети проживают в детском доме или под опекой, за их квартиры никто не платит. В итоге долги накапливаются и камнем падают на голову сироте, только что начавшей взрослую жизнь. Все дело в том, что на федеральном уровне эта проблема не отрегулирована, каждый регион вправе сам решать, как помочь сиротам избавиться от «коммунального» бремени. И положительных примеров много. Например, в Мордовии власти выделяют ребенку ежемесячную компенсацию на оплату услуг ЖКХ, в Якутии несовершеннолетние сироты местным законом вообще от этой оплаты освобождены, как и в Архангельской, Вологодской, Ленинградской и многих других областях. Мы обращались в краевое министерство образования с просьбой внести подобные изменения и в закон Красноярского края «О защите прав ребенка». Но пока этот вопрос у нас так и не урегулирован.