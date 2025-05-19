Как чиновники оставили сироту без крыши над головой и с миллионным долгом за ЖКХ

— Сейчас приставы списывают с карты ровно половину стипендии — единственного моего средства к существованию. А долги растут… Я не знаю, что делать, зачем только и родилась, — признается 22-летняя девушка.
Анна Вакулина (имя и фамилия изменены. — Прим. авт.) просит максимально обезличить все, что касается ее данных. Как зовут на самом деле, в каком вузе учится. Объясняет: «Однокурсники и друзья не догадываются, в какую беду я попала. А мне так стыдно! Не хочу, чтобы за спиной обсуждали, что я вся в долгах, которые не знаю, как оплатить».
Хотя, если честно, стыдиться в этой ситуации нужно совсем не ей. Судьба Анны похожа на истории большинства детей, чьих родителей лишили прав. Пьющий дед и мать, подсевшая на запрещенные вещества. Постоянный голод, одежда, пожертвованная соседями, унижения… В 12 лет девочку забрали в реабилитационный центр для несовершеннолетних, а через два года оттуда взяли к себе приемные родители.
В 2020-м умерла ее мать, еще ранее скончался дед. Пустую трехкомнатную квартиру, где Анна была прописана, чиновники из отдела опеки Ленинского района Красноярска закрыли на ключ, дожидаясь совершеннолетия девушки. А когда оно наступило, подписали с ней договор соцнайма.
Сирота, увидев разгромленную квартиру, бросилась в опеку. Там ее успокоили: «Не волнуйтесь, “откапиталим”, все будет хорошо…».
— После этого зашла в квартиру и остолбенела: полный разгром! Полы провалились, сантехника раскурочена, потолок вот-вот рухнет, — вспоминает Анна.
Девушка обратилась в опеку. Там ее успокоили: «Не волнуйтесь, “откапиталим”, все будет хорошо…».
Но «хорошо» так и не наступало. Чиновники, обязанные следить за вверенным им жильем, с ремонтом не спешили. Хотя ежегодно присылали на проверку комиссию, которая писала отчеты как под копирку: «Состояние строительных конструкций неудовлетворительное, на потолке видимые нарушения, канализационные трубы сгнившие, имеется течь — общее санитарно-гигиеническое состояние жилья неудовлетворительное». И на этом их забота о квартире сироты заканчивалась. Правда, лишь в 2024-м администрация расщедрилась и заменила в квартире окна. Пришили, так сказать, к разрухе красивый бантик, дескать, мы делаем все возможное.
Интересный и смешной факт. Представители ОНФ в Красноярске решили осмотреть квартиру девушки и пригласили на встречу и представителей районной администрации. В ответ же получили письмо за подписью первого заместителя руководителя администрации Ленинского района Олега Соловьева. Цитирую: «На ваше письмо о приглашении на выездное мероприятие сообщаем. Постановлением администрации Красноярска от
А сирота, значит, там жить может?! Это же не жизнь «дорогих слуг народа», которых надо беречь. Не волнует ситуация и ресурсников с коммунальщиками. Живет в аварийной квартире сирота или нет, платежки за свет, тепло и вывоз мусора ложатся в почтовый ящик регулярно.
В прошлом году Анна вместе с опекунами была вынуждена обратиться в суд. По его решению с девушки сняли долги, накопившиеся до ее совершеннолетия. Однако коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации все равно требуют с сироты совершенно непомерные деньги — почти миллион рублей! Одни только энергетики выставили счет за горячее, холодное водоснабжение и водоотведение на 700 тысяч, из которых 200 тысяч составляют пени. За свет Анна должна более скромную, но все равно внушительную сумму — 37 тысяч рублей. Настаивает на оплате за свои услуги и управляющая компания…
Причем, судя по цифрам, которые мне выставляют, замечает девушка, никакого пересчета по решению суда никто из них не делал.
Корреспондент «РГ» попыталась узнать, можно ли как-то помочь сироте? До УК «Жилищная сфера» дозвониться не удалось ни по одному указанному на их сайте телефону. Судя по всему, разговаривать с людьми там не хотят. В Сибирской генерирующей компании у корреспондента потребовали официальный запрос. Но ответ на него на сегодняшний день так и не пришел. В ПАО «Красноярскэнергосбыт» отнеслись немного человечнее: «Пусть приходит с документами, разберемся».
Но почему бы не разобраться в этой ситуации и чиновникам в кабинетах местной власти? Ведь они призваны создавать комфортную жизнь для человека. Но пока выходит, как заметил Владимир Даль, житье сиротам, что гороху при дороге: кто мимо идет, тот и урвет.
Комментарий.
Ольга Царикова, ведущий юрисконсульт краевого Центра развития семейных форм воспитания:
— Случаев, подобных истории с Анной, в регионе много. Пока дети проживают в детском доме или под опекой, за их квартиры никто не платит. В итоге долги накапливаются и камнем падают на голову сироте, только что начавшей взрослую жизнь. Все дело в том, что на федеральном уровне эта проблема не отрегулирована, каждый регион вправе сам решать, как помочь сиротам избавиться от «коммунального» бремени. И положительных примеров много. Например, в Мордовии власти выделяют ребенку ежемесячную компенсацию на оплату услуг ЖКХ, в Якутии несовершеннолетние сироты местным законом вообще от этой оплаты освобождены, как и в Архангельской, Вологодской, Ленинградской и многих других областях. Мы обращались в краевое министерство образования с просьбой внести подобные изменения и в закон Красноярского края «О защите прав ребенка». Но пока этот вопрос у нас так и не урегулирован.