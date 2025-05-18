Рыженков: растет вклад дальней дуги в развитие международной торговли Беларуси

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Растет вклад дальней дуги в развитие международной торговли и экономического сотрудничества Беларуси. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков, сообщает БЕЛТА.
Как сообщалось БЕЛТА, на неделе с визитами в Беларуси побывали Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам и Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Во Дворце Независимости прошли переговоры на высшем уровне, подписан целый ряд международных документов по развитию сотрудничества.
«На самом деле вклад дальней дуги (речь о партнерах Беларуси в разных регионах мира, которые географически находятся достаточно далеко. — Прим. БЕЛТА) в развитие экономического потенциала и приобретение наших товаров растет. Если мы говорим про Африку, то кратно растет. Я бы не смотрел тут месяц к месяцу. Надо смотреть года. Если мы посмотрим в динамике, то увидим, что все больше и больше эти регионы занимают в нашей торговле, политике, наших международных отношениях», — сказал министр.
Он отметил, что в числе других перспективных партнеров Беларуси на Африканском континенте Эфиопия, Гана, Нигерия и ряд других стран.
Активное сотрудничество развивается и с государствами Залива. Например, с ОАЭ и Оманом. И это не просто торговля, а прежде всего инвестиционное взаимодействие, являющееся основой для развития отношений. «Инвестиции предполагают более длительный процесс сотрудничества, чем просто торговля товарами. Сегодня торгуем — завтра не торгуем. А инвестиции обязывают к продолжению в достаточно длительном периоде», — пояснил Максим Рыженков. -0-