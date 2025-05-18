Рыженков: растет вклад дальней дуги в развитие международной торговли Беларуси

«На самом деле вклад дальней дуги (речь о партнерах Беларуси в разных регионах мира, которые географически находятся достаточно далеко. — Прим. БЕЛТА) в развитие экономического потенциала и приобретение наших товаров растет. Если мы говорим про Африку, то кратно растет. Я бы не смотрел тут месяц к месяцу. Надо смотреть года. Если мы посмотрим в динамике, то увидим, что все больше и больше эти регионы занимают в нашей торговле, политике, наших международных отношениях», — сказал министр.