«Катастрофы нет, обычная ситуация». Глава Минсельхозпрода о весенних заморозках и видах на урожай

«Большой катастрофы нет. Это обычная, наверное, ситуация (для климатических условий в Беларуси. — Прим. БЕЛТА). Да, такие годы не каждый год бывают, с определенной периодичностью. Но большой такой опасности нет. Это обычная, нормальная работа. Мы это понимаем и готовы к любым условиям погоды», — добавил Юрий Горлов. -0-