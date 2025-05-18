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«Катастрофы нет, обычная ситуация». Глава Минсельхозпрода о весенних заморозках и видах на урожай

«Да, определенные повреждения посевов есть. Но мы готовы часть посевов пересеять теми культурами, которые нам позволят, может быть, еще в какой-то степени дать больше урожая, чем планировали», — сказал министр.

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минсельхозпроде не видят какой-то катастрофы в связи с имевшими место в Беларуси майскими заморозками и считают это обычной ситуацией. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Да, определенные повреждения посевов есть. Но мы готовы часть посевов пересеять теми культурами, которые нам позволят, может быть, еще в какой-то степени дать больше урожая, чем планировали», — сказал Юрий Горлов.

«Никакой катастрофы нет». Крупко о коррективах, которые внесли весенние заморозки в работу аграриев.

«Большой катастрофы нет. Это обычная, наверное, ситуация (для климатических условий в Беларуси. — Прим. БЕЛТА). Да, такие годы не каждый год бывают, с определенной периодичностью. Но большой такой опасности нет. Это обычная, нормальная работа. Мы это понимаем и готовы к любым условиям погоды», — добавил Юрий Горлов. -0-