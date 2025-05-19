Россия заняла второе место по доступности газа в Европе

По данным исследования, в Казахстане заработки граждан относительно невысоки, однако стоимость газа оказалась самой низкой среди всех стран, включенных в рейтинг. «Жители этой страны на свою среднемесячную зарплату могут купить более 10 тысяч кубометров газа», — отмечается в сообщении. Второе место по доступности газа заняла Россия с показателем 9,6 тысячи кубометров. В первую пятерку также вошли Белоруссия, Люксембург и Великобритания, где граждане могут приобрести более четырех тысяч кубометров.