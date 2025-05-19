РИАН: Россия заняла второе место в рейтинге по доступности газа для населения

Ранее KP.RU писал, что по данным Евростата, в марте 2025 года Франция заняла первое место среди европейских стран по объемам закупок российского газа, потратив на энергоносители порядка €465 млн. Венгрия заняла вторую строчку в рейтинге европейских покупателей российского газа, импортировав в марте 2025 года на €248 млн.