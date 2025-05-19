РИАН: Россия заняла второе место в рейтинге по доступности газа для населения

Согласно аналитическому исследованию РИА Новости, Россия заняла вторую позицию в европейском рейтинге доступности природного газа для населения в 2024 году, уступая только Казахстану. При этом последнее место списке принадлежит Республике Молдова.
Казахстан лидирует по доступности газа для населения: при невысоких зарплатах цены на топливо здесь низкие, что позволяет приобретать более 10 тыс. кубометров в месяц.
Россия — на втором месте (9,6 тыс. кубометров), следом идут Беларусь, Люксембург и Великобритания (от 4 тыс. кубометров).
Ранее KP.RU писал, что по данным Евростата, в марте 2025 года Франция заняла первое место среди европейских стран по объемам закупок российского газа, потратив на энергоносители порядка €465 млн. Венгрия заняла вторую строчку в рейтинге европейских покупателей российского газа, импортировав в марте 2025 года на €248 млн.