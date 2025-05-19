Пенсионеры будут получать прибавку к пенсии за всех иждивенцев: подробнее

Депутат Ярослав Нилов (ЛДПР), возглавляющий думский комитет по трудовым и социальным вопросам, инициировал законодательную инициативу об отмене действующего норматива, согласно которому пенсионные надбавки начисляются максимум за троих нетрудоспособных членов семьи. Об этом Нилов написал в Telegram-канале.
«Вносим законопроект, который снимает это искусственное ограничение. Сколько членов семьи есть на иждивении, столько и прибавки к пенсии», — сказал депутат.
Согласно пояснительной записке, представленный законопроект преследует цель устранить действующие нормативные ограничения по количеству учитываемых нетрудоспособных иждивенцев. Реализация инициативы улучшит материальное положение нуждающихся семей, в первую очередь многодетных.
Ранее KP.RU писал, что в ГД внесут проект о предоставлении двух бесплатных парковочных мест многодетным.