Россиянам рассказали о новых правилах автострахования

«Сейчас страховые компании по ОСАГО учитывают износ авто и поэтому компенсация деньгами может быть меньше, чем реально требуется для восстановления старой машины после аварии. Изменения в законе помогут россиянам получить выплату», — передает газета «Известия» со ссылкой на проект закона.