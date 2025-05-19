Росавиация сообщила о готовности многих стран возобновить авиасообщение с РФ

«Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», — пояснил Ядров.