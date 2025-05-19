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Росавиация сообщила о готовности многих стран возобновить авиасообщение с РФ

Ядров рассказал, что РФ ведет переговоры с многими странами по возобновлению авиасообщения.

Источник: Комсомольская правда

Россия ведет переговоры с иностранными коллегами по восстановлению международного авиасообщения. Об этом рассказал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

«Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», — пояснил Ядров.

Ядров пояснил, что российские авиакомпании готовы возобновить полеты в ряд стран при условии предоставления юридических гарантий беспрепятственного технического обслуживания воздушных судов и отсутствия санкционных ограничений на их эксплуатацию.

Накануне KP.RU сообщал, что сразу две иностранные авиакомпании возобновят полеты в Россию в мае 2025 года. Среди них — израильская авиакомпания El Al и вьетнамский национальный перевозчик Vietnam Airlines.