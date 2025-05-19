Росавиация сообщила о готовности многих стран возобновить авиасообщение с РФ

Россия ведет переговоры с иностранными коллегами по восстановлению международного авиасообщения. Об этом рассказал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
«Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», — пояснил Ядров.
Ядров пояснил, что российские авиакомпании готовы возобновить полеты в ряд стран при условии предоставления юридических гарантий беспрепятственного технического обслуживания воздушных судов и отсутствия санкционных ограничений на их эксплуатацию.
Накануне KP.RU сообщал, что сразу две иностранные авиакомпании возобновят полеты в Россию в мае 2025 года. Среди них — израильская авиакомпания El Al и вьетнамский национальный перевозчик Vietnam Airlines.