Мини-квартира площадью 9 м² продаётся в Новосибирске

В Новосибирске, на улице Пархоменко, выставили на продажу маленькую студию площадью 9,4 м², что сопоставимо с размерами стандартной ванной комнаты в большинстве квартир, однако для одного человека или временного проживания такая площадь может оказаться достаточной. Цена — всего 1 250 000 рублей.
Судя по информации из объявления на «Авито», квартира находится на первом этаже трёхэтажного дома. Внутри — небольшая комната с местом под кровать и холодильник, отдельный санузел с душем, выводы под стиральную машину. Окна выходят во двор, ремонт — косметический.
Продавец отмечает, что объект может подойти тем, кто ищет компактное жильё вблизи центра, а также рассматривает его как вариант для сдачи в аренду.