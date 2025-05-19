Мини-квартира площадью 9 м² продаётся в Новосибирске

В Новосибирске, на улице Пархоменко, выставили на продажу маленькую студию площадью 9,4 м², что сопоставимо с размерами стандартной ванной комнаты в большинстве квартир, однако для одного человека или временного проживания такая площадь может оказаться достаточной. Цена — всего 1 250 000 рублей.