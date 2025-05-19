Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мини-квартира площадью 9 м² продаётся в Новосибирске

Квартира находится рядом с монументом Славы.

Источник: Авито

В Новосибирске, на улице Пархоменко, выставили на продажу маленькую студию площадью 9,4 м², что сопоставимо с размерами стандартной ванной комнаты в большинстве квартир, однако для одного человека или временного проживания такая площадь может оказаться достаточной. Цена — всего 1 250 000 рублей.

Судя по информации из объявления на «Авито», квартира находится на первом этаже трёхэтажного дома. Внутри — небольшая комната с местом под кровать и холодильник, отдельный санузел с душем, выводы под стиральную машину. Окна выходят во двор, ремонт — косметический.

Продавец отмечает, что объект может подойти тем, кто ищет компактное жильё вблизи центра, а также рассматривает его как вариант для сдачи в аренду.