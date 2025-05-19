В России предложили ввести единые сроки подачи документов для всех уровней высшего образования: об инициативе

В России может появиться унифицированный график подачи документов для абитуриентов всех уровней высшего образования. Подобное обращение на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова направила председатель комитета ГД РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
Она подчеркнула, что существующая система, при которой вузы самостоятельно определяют сроки приемных кампаний, неудобны.
Особую проблему, по мнению Лантратовой, создает несогласованность сроков выдачи дипломов предыдущей ступени образования с периодами подачи документов, что приводит к ситуациям, когда выпускники бакалавриата получают свои дипломы уже после закрытия приема в магистратуру.
Лантратова предложила разработать единый план, который бы четко устанавливал временные рамки для всех этапов образовательного процесса: от выдачи дипломов о предыдущем образовании до сроков подачи документов и проведения вступительных экзаменов в магистратуру.
Ранее KP.RU писал, что в Госдуме предложили ограничить прием на платное образование в вузы уже с 2026 года.