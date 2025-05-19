В России предложили ввести единые сроки подачи документов для всех уровней высшего образования: об инициативе

В России может появиться унифицированный график подачи документов для абитуриентов всех уровней высшего образования. Подобное обращение на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова направила председатель комитета ГД РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.