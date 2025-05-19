Назван главный поставщик пива в Россию

В то же время Германия, традиционно лидировавшая среди стран Евросоюза по объему экспорта пива в РФ в первые месяцы текущего года, снизила объемы поставок почти в пять раз — до 3,8 млн долларов. Аналогичный показатель зафиксирован и у Чехии, чьи экспортные поставки за год сократились в три раза. Литва, занимающая третье место среди европейских экспортеров данного алкогольного напитка, уменьшила объем продаж вдвое — до 2,6 млн долларов. Снижение европейских поставок связано с увеличением Россией таможенных пошлин на импорт пива из недружественных стран: ставка была повышена с 0,1 до одного евро за литр.