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Юрист Хаминский: за сбор зеленых сыроежек можно получить срок до 4 лет

Самым мягким наказанием за сбор краснокнижных грибов является штраф на сумму до 5 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Сбор краснокнижных грибов, например, зеленых сыроежек, может обернуться уголовным наказанием в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Об этом рассказал aif.ru юрист Александр Хаминский.

«Если в корзинке грибника обнаружат одну-две случайно попавшие зеленые сыроежки или других краснокнижных гриба, то последует наказание по административной по статье 8.35 КоАП РФ, это штраф до 5000 рублей», — объяснил эксперт.

По словам юриста, если человек умышленно собрал краснокнижные грибы и в корзинке будут только они, то тогда речь будет идти уже об уголовной ответственности.

«Это статья 260.1 УК РФ, и здесь уже санкции совсем другие. Здесь возможен штраф до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы сроком до 4 лет», — отметил он.

Эксперт порекомендовал любителям собирать грибы точно выяснить, какие из них относятся к краснокнижным, чтобы не нарушить закон и не оказаться фигурантом административного или уголовного дела.

Ранее юрист Юрий Капштык предупредил, что за сломанную ветку сирени может грозить административная или уголовная ответственность.