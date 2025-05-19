Премьер Бектенов разъяснил, ждать ли налоговую амнистию в Казахстане

Депутатский запрос и соответствующий ответ на него главы кабмина опубликованы на сайте нижней палаты Парламента Казахстана.
Премьер пояснил, что с 2001 по 2014 год в республике было проведено три этапа легализации капитала. По их итогам в бюджет поступило 6,674 триллиона тенге, в том числе на первом этапе — 70 миллиардов тенге, на втором — 904 миллиарда тенге и на третьем — 5,7 триллиона тенге.
Предложение о проведении амнистии капитала, возвращаемого из офшорных зон и других иностранных юрисдикций, является одним из возможных инструментов для укрепления финансовой устойчивости страны и повышения ее инвестиционного потенциала.
В то же время, по его словам, этот вопрос нуждается в комплексном и взвешенном подходе.
Бектенов подчеркнул, что при проведении амнистии необходимо учитывать тяжесть совершенных уголовно наказуемых деяний. Особенно если они были совершены в составе организованной преступной группы либо связаны с террористической деятельностью, наркопреступностью и другими тяжкими правонарушениями.
Кроме того, уточнил он, следует принимать во внимание риски арбитражных споров, соблюдение международных соглашений, законодательство стран, где находятся активы, подлежащие возврату, а также возможные финансовые издержки.
Учитывая изложенное, вопрос об объявлении амнистии капитала, возвращаемого из офшорных зон и иностранных юрисдикций, требует внимательного и всестороннего анализа.