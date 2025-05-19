Премьер Бектенов разъяснил, ждать ли налоговую амнистию в Казахстане

Премьер пояснил, что с 2001 по 2014 год в республике было проведено три этапа легализации капитала. По их итогам в бюджет поступило 6,674 триллиона тенге, в том числе на первом этапе — 70 миллиардов тенге, на втором — 904 миллиарда тенге и на третьем — 5,7 триллиона тенге.