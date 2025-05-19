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В России предложили отменить динамического ценообразования на ж/д билеты: как изменятся цены

В Госдуме хотят отменить динамическое ценообразование на ж/д билеты.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы от «Справедливой России — За правду» подготовили законопроект, отменяющий динамическое ценообразование на ж/д билеты для малоимущих граждан. Текст инициативы есть в распоряжении РИА Новости.

Одним из авторов инициативы выступил глава СРЗП Сергей Миронов. В пресс-службе фракции уточнили, что документ планируется внести на рассмотрение палаты уже в ближайший понедельник.

Миронов пояснил, что ценообразование на билеты в поездах дальнего следования в России основано на динамической системе. Этот механизм автоматически регулирует стоимость проезда в зависимости от текущего спроса и предложения.

«Принятие законопроекта создает справедливую и предсказуемую систему ценообразования на железнодорожные перевозки, будет способствовать снижению социальной напряженности», — пояснил депутат.

Ранее депутат ГД РФ Ярослав Нилов заявил о предложении внести законопроект о прибавке к пенсии за всех иждивенцев.