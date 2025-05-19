Казахстан стал лидером в Европе по доступности газа для населения

В течение 2024 года цены на газ в Европе почти непрерывно росли, но в среднем были ниже, чем в 2023 году. Как поясняют аналитики, это обусловлено тем, что по окончании отопительного сезона в конце марта 2024 года европейские хранилища были заполнены на 59%, это рекордный показатель. Поэтому спрос на газ в целом был немного ниже, как и цены.