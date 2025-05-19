Казахстан стал лидером в Европе по доступности газа для населения

Для оценки стоимости газа для населения эксперты РИА Новости проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на рубли. Наиболее дешевый газ приобретают жители Казахстана, где в пересчете на российскую валюту он стоит 5,4 рубля за кубометр (34,02 тенге — 6 центов).
Жители республики на свою среднемесячную зарплату могут купить более 10 тысяч кубометров газа. Зарплаты здесь относительно невысокие, однако цены на газ самые низкие из всех стран, участвующих в рейтинге.
На втором месте находится Россия с ценой 8,1 рубля за кубометр (51,03 тенге — 10 центов). Третье место занимает Белоруссия, где газ дороже чем в России на 2,1 рубля (13,23 тенге — 2 цента).
В первую пятерку по дешевизне газа входят также Венгрия и Хорватия. Самый дорогой газ приобретают жители Швеции. В пересчете на российскую валюту кубометр голубого топлива местным потребителям обойдется в 191 рубль (1203 тенге — 2,36 долларов).
Далее в рейтинге по дороговизне газа следуют Нидерланды, Италия, Португалия, Ирландия и Франция. В этих странах кубометр газа стоит более 129 рублей (812,7 тенге — 1,59 долларов).
В течение 2024 года цены на газ в Европе почти непрерывно росли, но в среднем были ниже, чем в 2023 году. Как поясняют аналитики, это обусловлено тем, что по окончании отопительного сезона в конце марта 2024 года европейские хранилища были заполнены на 59%, это рекордный показатель. Поэтому спрос на газ в целом был немного ниже, как и цены.
Наименьший объем природного газа могут купить жители Молдавии. На средний заработок здесь можно приобрести лишь 739 кубометров. Помимо Молдавии среди аутсайдеров находятся также Португалия, Италия, Босния и Герцеговина и Латвия.
Эксперты РИА Новости полагают, что в 2025 году на европейском рынке может сложиться напряженная ситуация из-за прекращения транзита российского трубопроводного газа через Украину (контракт, заключенный в 2009 году, истек в конце 2024 года).
Кроме того, усилились санкции против российского СПГ, который в 2024 году занимал значительную долю европейского рынка. По этой причине вероятен повышенный спрос на СПГ из США, но их мощностей на всех может не хватить. В связи с этим, следует ожидать более высокого спроса на газ в Европе в 2025 году.
При этом, среднегодовая цена может составить около 450−500 долларов за тысячу кубических метров или на 15−25% выше среднегодовой цены 2024 года.