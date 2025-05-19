«Камтэкс-Химпром» намерен отказаться от выплаты дивидендов после снижения прибыли

Ранее АО «Камтэкс-Химпром» опубликовало финансовую отчетность за прошлый год. Выручка предприятия выросла с 5,6 млрд руб. до 6 млрд руб. Прибыль АО от продажи составила 108,9 млн руб., в 2023 году этот показатель превысил 60,6 млн руб. Чистая прибыль снизилась с 690,7 млн руб. до 503 млн руб.