Махонин объявил сроки запуска движения по Карпинского и Крисанова в Перми

Губернатор Пермского края объявил сроки запуска движения транспорта по улицам Карпинского и Крисанова в Перми — он назвал из в своём телегам-канале.
Глава региона рассказал о ходе масштабных дорожных работ после того, как проверил их вместе с министром транспорта РФ Валентином Ивановым. Он уточнил, что транспортная развязка на участке создаётся при поддержке федеральных властей.
«Строим сразу две автомагистрали, которые соединят Индустриальный район, центр города, дорогу к аэропорту, Западный обход и дорогу “Пермь — Усть-Качка”. Новая двухуровневая развязка значительно разгрузит движение на соседних улицах и сэкономит время в пути, также в Индустриальный район вернутся долгожданные трамваи», — рассказал Дмитрий Махонин.
Глава региона уточнил, что расширение Крисанова и Карпинского продолжается (на улицах появится шестиполосное движение), как и реконструкция трамвайных путей и возведение нового моста через Данилиху.
По словам губернатора, в планах также — обустройство велодорожек и тротуаров. Они будут широкими и выделены цветом — для этого их выложат из специального асфальтобетона.
«Техническое движение на всех этапах будет запущено до конца этого года», — заявил Дмитрий Махонин.