В Перми открылось кафе израильской кухни «Мигранты»

В Перми начало работу кафе «Мигранты», пока что в тестовом режиме. Оно находится по адресу: улица Островского, 93б, в жилом комплексе «Солнечный город».
Заведение называет себя первым израильским бистро в городе. В своих соцсетях владельцы подчеркивают, что хотят познакомить пермяков с израильской кухней и новым форматом обслуживания — без официантов, без формальностей и лишнего декора, делая ставку на честность и простоту.
Кафе работает по принципу fast casual: блюда готовятся быстро, а обслуживание сведено к минимуму — официантов в зале нет.
В меню представлены израильские блюда: салат, шакшука (как с кюфтой, так и классическая), лахмаджун, разные варианты хумуса, а также супы.