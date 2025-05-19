В Перми открылось кафе израильской кухни «Мигранты»

Заведение называет себя первым израильским бистро в городе. В своих соцсетях владельцы подчеркивают, что хотят познакомить пермяков с израильской кухней и новым форматом обслуживания — без официантов, без формальностей и лишнего декора, делая ставку на честность и простоту.