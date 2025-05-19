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В Перми открылось кафе израильской кухни «Мигранты»

Заведение пробудет новый формат — без официантов.

Источник: Комсомольская правда

В Перми начало работу кафе «Мигранты», пока что в тестовом режиме. Оно находится по адресу: улица Островского, 93б, в жилом комплексе «Солнечный город».

Заведение называет себя первым израильским бистро в городе. В своих соцсетях владельцы подчеркивают, что хотят познакомить пермяков с израильской кухней и новым форматом обслуживания — без официантов, без формальностей и лишнего декора, делая ставку на честность и простоту.

Кафе работает по принципу fast casual: блюда готовятся быстро, а обслуживание сведено к минимуму — официантов в зале нет.

В меню представлены израильские блюда: салат, шакшука (как с кюфтой, так и классическая), лахмаджун, разные варианты хумуса, а также супы.