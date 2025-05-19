Специальную экономическую зону создали в аэропорту Актобе

Создание СЭЗ «Актобе» — это не просто экономическая инициатива, а стратегический шаг к усилению индустриального потенциала западного региона страны. Проект нацелен на привлечение прямых инвестиций, ускоренное развитие обрабатывающей промышленности и снижение зависимости от импорта.
Особое внимание уделено созданию современных производств и внедрению инновационных технологий. В рамках СЭЗ планируется развитие 9 ключевых направлений в сфере транспорта и логистики, а также 29 отраслей промышленности. Среди них — машиностроение, химическая и пищевая промышленность, производство строительных материалов и многое другое.
Для привлечения бизнеса предусмотрены весомые налоговые и таможенные льготы. Участники СЭЗ будут освобождены от корпоративного налога, налога на землю и имущество, а также от уплаты НДС и таможенных пошлин при ввозе оборудования и материалов. Более того, резиденты смогут привлекать иностранную рабочую силу без квот и разрешений.
Одной из главных особенностей СЭЗ «Актобе» станет формирование промышленных кластеров — объединений компаний, работающих над совместными проектами с использованием общей инфраструктуры и ресурсов. Это создаст благоприятные условия для кооперации, ускорит внедрение передовых технологий и повысит экспортный потенциал региона.
Ожидается, что запуск СЭЗ «Актобе» даст мощный импульс экономическому росту Актюбинской области, создаст тысячи новых рабочих мест и укрепит позиции Казахстана на международной инвестиционной карте.