Специальную экономическую зону создали в аэропорту Актобе

Для привлечения бизнеса предусмотрены весомые налоговые и таможенные льготы. Участники СЭЗ будут освобождены от корпоративного налога, налога на землю и имущество, а также от уплаты НДС и таможенных пошлин при ввозе оборудования и материалов. Более того, резиденты смогут привлекать иностранную рабочую силу без квот и разрешений.