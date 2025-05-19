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Специальную экономическую зону создали в аэропорту Актобе

Правительство Республики Казахстан официально объявило о создании Специальной экономической зоны «Актобе» на базе Международного аэропорта имени Алии Молдагуловой, передаёт BaigeNews.kz. Новый экономический кластер займёт территорию в 858 гектаров и будет действовать до конца 2049 года.

Источник: Акимат Актюбинской области

Создание СЭЗ «Актобе» — это не просто экономическая инициатива, а стратегический шаг к усилению индустриального потенциала западного региона страны. Проект нацелен на привлечение прямых инвестиций, ускоренное развитие обрабатывающей промышленности и снижение зависимости от импорта.

Особое внимание уделено созданию современных производств и внедрению инновационных технологий. В рамках СЭЗ планируется развитие 9 ключевых направлений в сфере транспорта и логистики, а также 29 отраслей промышленности. Среди них — машиностроение, химическая и пищевая промышленность, производство строительных материалов и многое другое.

Для привлечения бизнеса предусмотрены весомые налоговые и таможенные льготы. Участники СЭЗ будут освобождены от корпоративного налога, налога на землю и имущество, а также от уплаты НДС и таможенных пошлин при ввозе оборудования и материалов. Более того, резиденты смогут привлекать иностранную рабочую силу без квот и разрешений.

Одной из главных особенностей СЭЗ «Актобе» станет формирование промышленных кластеров — объединений компаний, работающих над совместными проектами с использованием общей инфраструктуры и ресурсов. Это создаст благоприятные условия для кооперации, ускорит внедрение передовых технологий и повысит экспортный потенциал региона.

Ожидается, что запуск СЭЗ «Актобе» даст мощный импульс экономическому росту Актюбинской области, создаст тысячи новых рабочих мест и укрепит позиции Казахстана на международной инвестиционной карте.