Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 мая

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 510,78 тенге, продажа 512,84 тенге;
- евро: покупка 570,19 тенге, продажа 574,25 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,19- 6,31 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 508,45 тенге, продают по 514,45 тенге;
- евро: покупка 567,89 тенге, продажа 575,02 тенге;
- рубль: покупка 6,14 тенге, продажа 6,30 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 509,51 тенге, 1 евро 570,60 тенге, 1 рубль 6,3 тенге.