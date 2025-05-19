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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 мая

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: freepik

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

  • доллар: покупка 510,78 тенге, продажа 512,84 тенге;
  • евро: покупка 570,19 тенге, продажа 574,25 тенге;
  • рубль торгуется в диапазоне 6,19- 6,31 тенге.

В обменниках Астаны:

  • доллар покупают по 508,45 тенге, продают по 514,45 тенге;
  • евро: покупка 567,89 тенге, продажа 575,02 тенге;
  • рубль: покупка 6,14 тенге, продажа 6,30 тенге.

Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 509,51 тенге, 1 евро 570,60 тенге, 1 рубль 6,3 тенге.