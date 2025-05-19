В России предложили полностью запретить провоз красной икры физлицами: захотят поесть, купят в магазине

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что в россии следовало бы полностью запретить провоз красной икры в личных целях физическими лицами. Таким мнением глава ведомства поделился в интервью сайту «Известия».
По его словам, нынешний лимит в 10 кг на провоз красной икры физлицами воздушным транспортом, который предложили губернаторы дальневосточных регионов, выглядит немного странно.
«Если человек захочет поесть икры, он может приобрести ее в магазине или поесть в этих субъектах, где она добывается. А критерий в 10 кг мне непонятен», — отметил он.
Данкверт подчеркнул, что качество провозимой гражданами икры никто не контролирует, а потом люди обращаются за медицинской помощью. Поэтому, напомнил чиновник, его ведомство давно говорит, что никакого перемещения такой продукции быть не должно.
«Да, это, может быть, непопулярно. Но мы должны минимизировать риски для граждан, а также сократить расходы для государства, которые потом тратятся на лечение или ликвидацию последствий от завезенных заболеваний», — заявил он.
Ранее сообщалось, что в России могут ограничить провоз в самолете красной икры для личных целей — 10 килограммами на человека в ряде дальневосточных регионов. Это одно из предложений по контролю за оборотом икры и особо ценных видов рыб и борьбе с браконьерством.
Позже подобное ограничение предложили ввести и для Камчатки. Уточнялось, что речь идет об икре непромышленного изготовления. Если икры в багаже больше, такую ручную кладь на рейс не допускают. К слову, действие запретительных мер заканчивается 1 августа 2025 года.