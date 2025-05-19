Более 2,5 млрд тенге направлено на реконструкцию ТЭЦ Кызылорды

Работы по модернизации котельной стартовали еще в 2024 году. Тогда на проект было выделено 2,04 млрд тенге из резерва Правительства и 655 млн тенге из областного бюджета. За прошедшее время уже выполнена замена оборудования для химической очистки воды, демонтированы устаревшие котлы и поданы заявки на изготовление новых — современного и более эффективного оборудования.