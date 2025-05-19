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Россиянам напомнили о выплате в 100 тысяч рублей на газификацию: вот кому положена льгота

Депутат Кошелев: льготникам положены 100 тысяч рублей на газовое оборудование.

Источник: Комсомольская правда

Российские власти выделяют субсидии в 100 тысяч рублей определенным льготным категориям граждан. Эти средства предназначены для покупки и монтажа газового оборудования, а также подведения газовых коммуникаций к жилому дому. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.

Как пояснил Кошелев, выделенные средства разрешается использовать на газовые работы в пределах участка: разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ на территории домовладения и разводку внутридомовых сетей, а также приобретение газового оборудования и приборов учета.

Парламентарий уточнил, что субсидия предусмотрена для 13 льготных категорий, включая ветеранов и инвалидов ВОВ, членов семей погибших участников войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, многодетные и малоимущие семьи и другие категории.

Для оформления субсидии на льготную газификацию требуется подать заявление в органы соцзащиты по месту жительства либо через портал Госуслуг, приложив определенный пакет документов.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала повысить выплаты для ветеранов боевых действий.