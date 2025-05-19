Россиянам напомнили о выплате в 100 тысяч рублей на газификацию: вот кому положена льгота

Российские власти выделяют субсидии в 100 тысяч рублей определенным льготным категориям граждан. Эти средства предназначены для покупки и монтажа газового оборудования, а также подведения газовых коммуникаций к жилому дому. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.