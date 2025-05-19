В «Холмах» на эспланаде в центре Перми разместится новый арендатор

Пермская дирекция, занимающаяся организацией городских мероприятий, завершила аукцион по аренде двух павильонов на эспланаде, где в настоящее время расположены кафе. Об этом пишет «Business Class».
По информации издания, в торгах участвовал только один человек — учредитель ООО «Емеля-Тайм» Наталья Решетникова. Стартовая стоимость двух объектов составляла 250,4 тысячи рублей.
На данный момент проходят процедуры согласования и подписания всех необходимых бумаг. С победителем будет заключен договор аренды сроком на пять лет.