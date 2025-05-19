Группа «Эталон» намерена построить деловой квартал «Хабаровск-Сити»

В рамках Российско-Китайского форума, проходящего сейчас в Хабаровске, президент АО «ГК “Эталон” Михаил Бузулуцкий заявил о планах его компании реализовать в крупнейшем городе Дальнего Востока масштабный проект “Хабаровск-Сити”. Новый финансово-деловой квартал расположится в прибрежной зоне от ТРЦ “Броско Молл” до улицы Солженицына, сообщает ИА “Хабаровский край сегодня”.
На территории площадью 28,2 гектара будет создан современный финансово-деловой комплекс с удобными жилыми районами, ухоженными общественными зонами и всей необходимой социальной инфраструктурой. Группа «Эталон» также берёт на себя социальные обязательства, в том числе строительство современной школы на 1100 учеников. Строительство жилья, школы, апартаментов и гостиницы начнётся в 2026 году.
— Мы благодарны группе компаний «Эталон». Вы действительно серьезно подключились к развитию региона, и мы вас тоже будем поддерживать, — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
В рамках последующих этапов проекта «Хабаровск-Сити» планируется построить конгресс-холл, детский сад и школу. Также будет возведён пешеходный мост, создан ландшафтный парк, а жилая застройка будет развиваться дальше.
Компания «Эталон» намерена реализовать проект по возведению на острове Большой Уссурийский современного туристического комплекса площадью 13 тысяч квадратных метров. В состав комплекса войдут четырёхзвёздочный отель, СПА-центр и яхт-клуб. Начало строительства запланировано на 2026 год, а завершение проекта ожидается в период с 2025 по 2028 год.