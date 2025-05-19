Группа «Эталон» намерена построить деловой квартал «Хабаровск-Сити»

На территории площадью 28,2 гектара будет создан современный финансово-деловой комплекс с удобными жилыми районами, ухоженными общественными зонами и всей необходимой социальной инфраструктурой. Группа «Эталон» также берёт на себя социальные обязательства, в том числе строительство современной школы на 1100 учеников. Строительство жилья, школы, апартаментов и гостиницы начнётся в 2026 году.