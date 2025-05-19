РКФ: турпоток на Большом Уссурийском вырастет до 1,5 млн к 2030 году

Туристско-пассажирский поток через остров Большой Уссурийский ожидается на уровне 1,5 млн человек к 2030 году, что в десять раз превысит показатель 2024 года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачёва на Российско-Китайском форуме, который проходит в Хабаровске
Форум стал площадкой для обсуждения развития острова как ключевого звена трансграничного сотрудничества. Горбачёва подчеркнула, что строительство круглогодичного грузопассажирского автомобильного пункта пропуска на острове даст мощный импульс для экономических связей России и Китая. В 2024 году через действующие пункты пропуска между странами прошло 120 тысяч человек, но новый проект позволит значительно увеличить этот показатель.
«Особое внимание уделяется модернизации портовой инфраструктуры. Это позволит увеличить грузооборот до 300 тысяч тонн в год. В итоге должен быть сформирован комплексный транспортно-логистический хаб мирового уровня», — отметила зампред.
Сенатор Виктор Калашников, модерировавший сессию, отметил, что концепция совместного освоения острова, подписанная год назад во время визита Владимира Путина в Китай, включает развитие туризма, рекреации и зелёной экономики. Проект финансируется государством, а схемы генерального плана уже согласованы, добавил замруководителя ФГКУ «Росгранстрой» Александр Ерохин. Контракт на строительство пункта пропуска планируют заключить до конца мая, что ускорит реализацию проекта.
Форум проходит под девизом «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова» и объединил более 3000 участников из России и Китая. Программа включает свыше 30 площадок, культурные и спортивные мероприятия. Организатор — правительство Хабаровского края при поддержке МИД, Минэкономразвития, Минвостокразвития, ВЭБ.РФ и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Оператор — Фонд Росконгресс.