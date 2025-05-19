РКФ: турпоток на Большом Уссурийском вырастет до 1,5 млн к 2030 году

Туристско-пассажирский поток через остров Большой Уссурийский ожидается на уровне 1,5 млн человек к 2030 году, что в десять раз превысит показатель 2024 года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачёва на Российско-Китайском форуме, который проходит в Хабаровске 19—20 мая .