Пулково порекомендовали антимонопольный рацион

Неисполнение в срок предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства влечет за собой административную ответственность, в том числе в виде оборотного штрафа, в зависимости от обстоятельств нарушения. Кроме того, антимонопольный орган вправе обратиться в суд с иском о понуждении к исполнению вынесенного предписания. В настоящее время суды уже рассматривают разбирательство УФАС с ООО «Воздушные ворота Северной столицы». В конце апреля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддержал иск ВВСС против УФАС по делу о монопольно высоких ценах на парковку в аэропорту (см. «Ъ-СПб» от 22.04.2025). Управление антимонопольной службы намерено подать апелляцию на решение суда первой инстанции.