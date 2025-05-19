В Самаре реконструируют стадион «Чайка» и отремонтируют ДК «Искра»

«Был и вопрос по восстановлению фонтанов. Полностью согласен с тем, что фонтаны нужны. Сейчас проводим инвентаризацию всех городских фонтанов, ремонты начинаем с самых больших, и постепенно модернизируем все фонтаны. Прошу жителей поддержать Самару и активнее принимать участие в голосовании по программе “Формирование комфортной городской среды” на сайте. Например, в сквере у ДК “Искра” можно было бы уже в 2026 году провести комплексное благоустройство», — заключил он.