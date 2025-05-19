В Новосибирске завершили работы по устройству временного моста на улице Петухова

В Новосибирске завершены работы по устройству конструктива проезжей части временного моста через реку Тула на улице Петухова. Открытие моста для проезда запланировано на июль 2025 года. Это позволит обеспечить бесперебойное движение транспорта во время капитального ремонта основного мостового перехода. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
— В настоящее время специалисты заняты выносом и защитой инженерных коммуникаций, а также устройством подходных насыпей. Работы ведутся согласно графику, под контролем МКУ «Гормост» и подрядной организации, — добавил Кудрявцев.
Всего в этом году в Новосибирске запланирован капитальный ремонт шести мостов и путепроводов. Среди них — мосты через реку 2-я Ельцовка на улице Сухарной и через реку Иня на Бердском шоссе. Кроме того, в минувшие выходные начался ремонт Димитровского моста.