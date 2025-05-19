В Новосибирске завершили работы по устройству временного моста на улице Петухова

Всего в этом году в Новосибирске запланирован капитальный ремонт шести мостов и путепроводов. Среди них — мосты через реку 2-я Ельцовка на улице Сухарной и через реку Иня на Бердском шоссе. Кроме того, в минувшие выходные начался ремонт Димитровского моста.