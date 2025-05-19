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В Ташкентской области создали Кенгаш банкиров

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Ташкентской области создали Кенгаш банкиров, сообщает пресс-служба администрации региона.

Источник: Depositphotos

Отмечается, что в настоящее время на территории республики работают множество международных финансовых организаций, а также их филиалы и представительства.

В целях реализации имеющихся проектов и оказания помощи, координирования системы работ, для повышения статусности и объема проектов с участием различных международных финансовых организаций, а также учета мнения специалистов этого профиля, на территории столичной области организуется Кенгаш (Совет) банкиров.

говорится в сообщении

Кенгаш возглавит хоким региона.

Основные задачи Кенгаша:

  • оказание помощи и поддержки субъектам предпринимательства, начинающим свою деятельность в различных сферах экономики, в привлечении средств и грантов международных финансовых организаций;
  • подготовка необходимой документации для привлечения средств и грантов международных финансовых организаций;
  • всемерная поддержка до окончательного вступления в строй проектов.