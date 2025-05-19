В Ташкентской области создали Кенгаш банкиров

Отмечается, что в настоящее время на территории республики работают множество международных финансовых организаций, а также их филиалы и представительства.
В целях реализации имеющихся проектов и оказания помощи, координирования системы работ, для повышения статусности и объема проектов с участием различных международных финансовых организаций, а также учета мнения специалистов этого профиля, на территории столичной области организуется Кенгаш (Совет) банкиров.
Кенгаш возглавит хоким региона.
Основные задачи Кенгаша:
- оказание помощи и поддержки субъектам предпринимательства, начинающим свою деятельность в различных сферах экономики, в привлечении средств и грантов международных финансовых организаций;
- подготовка необходимой документации для привлечения средств и грантов международных финансовых организаций;
- всемерная поддержка до окончательного вступления в строй проектов.