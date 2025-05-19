В Ташкентской области создали Кенгаш банкиров

В целях реализации имеющихся проектов и оказания помощи, координирования системы работ, для повышения статусности и объема проектов с участием различных международных финансовых организаций, а также учета мнения специалистов этого профиля, на территории столичной области организуется Кенгаш (Совет) банкиров.