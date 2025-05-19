Еще две сотни киосков демонтируют в Екатеринбурге

Глава уральской столицы Алексей Орлов внес изменения в постановление, утверждающее схему размещения нестационарных торговых объектов. Из схемы исключены еще 249 пунктов. Как отметили в администрации, киоски останутся только там, где они востребованы, а их размещение безопасно.
71 место размещения, сроки действия договоров по которым закончились, уже исключено с момента публикации постановления. 178 — исчезнут после окончания срока действия договоров на их размещение (часть договоров действует до 2028 года).
К концу текущего года общее количество вынесенных НТО, объединенных с остановками, может достичь 318.
Сейчас в схеме остается 1387 мест для размещения НТО.