ЕАБР назвал причины роста цен в Беларуси

По данным аналитиков банка, рост цен ускорился по всем ключевым компонентам потребительской корзины. При этом самый заметный рост показали потребительские товары — на 8,3% в апреле после 7,5% в марте.
Основными факторами (роста инфляции — Sputnik) стали продолжающееся ослабление белорусского рубля к российскому и ускорение роста цен на сезонные овощи и фрукты.
Кроме того, цены на услуги выросли в апреле на 7% — в марте рост составил 6,6%. Ускорился рост цен и в группе непродовольственных товаров — на 3,6% в апреле после 3,2% месяцем ранее.
Как отметили финансовые аналитики, на динамику роста цен могло оказать влияние ослабление административного регулирования, в рамках которого был сокращен перечень регулируемых позиций и упрощен порядок согласования повышения цен предприятиями.
По данным Белстата, индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле по сравнению с мартом составил 101%, с апрелем — 106,5%.
Согласно официальной статистике, цены на продовольственные товары за месяц выросли на 1,4%, с начала года — на 4,2%, а в годовом выражении — на 8,3%. Непродовольственные товары за апрель стали дороже на 0,7%, а с начала года — на 2,2%, в годовом выражении — на 3,6%. Услуги подорожали за месяц всего на 0,5%, но с начала года — на 5,1%, а в годовом выражении — сразу на 7%.