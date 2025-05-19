Сотни екатеринбуржцев рискуют отравиться из-за незаконных китайских продуктов

Нарушения закона о защите прав потребителей горожане заметили минимум в двух торговых точках — на Ленина, 48 и на Блюхера, 41. «На полках лежат разные продукты с совершенно непонятным составом. Что это такое, можно понять по ценнику, но из чего состоит и как долго может храниться, уже никак не выяснить. А аллергикам и вовсе страшно должно быть покупать такие продукты, ведь в составе вполне может быть что-то опасное для них», — сетуют посетители магазинов.