Сотни екатеринбуржцев рискуют отравиться из-за незаконных китайских продуктов

Жители Екатеринбурга пожаловались, что в некоторых китайских магазинах на продуктах отсутствует информация на русском языке. Люди опасаются купить просроченные товары, а также пропустить аллергены в составе.
Нарушения закона о защите прав потребителей горожане заметили минимум в двух торговых точках — на Ленина, 48 и на Блюхера, 41. «На полках лежат разные продукты с совершенно непонятным составом. Что это такое, можно понять по ценнику, но из чего состоит и как долго может храниться, уже никак не выяснить. А аллергикам и вовсе страшно должно быть покупать такие продукты, ведь в составе вполне может быть что-то опасное для них», — сетуют посетители магазинов.
Чтобы получить информацию о собственниках торговых точек, корреспонденту ЕАН пришлось совершить несколько покупок — ИП указываются на чеке. Отметим, что информация о них должна быть на входной двери, однако и это требование законодательства оказалось нарушено. Редакция направила запрос в управление Роспотребнадзора по Свердловской области с просьбой провести проверку, ответ ведомства будет опубликован по мере поступления.