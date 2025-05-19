В бюджет Новосибирска поступило свыше 19 млн в виде туристического налога

Впервые в истории Новосибирска в городской бюджет поступило более 19 миллионов рублей в виде туристического налога. Налог, введённый с 1 января 2025 года, принёс городу ощутимый доход. Об этом на оперативном совещании сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.