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В бюджет Новосибирска поступило свыше 19 млн в виде туристического налога

Следующие выплаты ожидаются 28 июля и 28 октября.

Источник: Комсомольская правда

Впервые в истории Новосибирска в городской бюджет поступило более 19 миллионов рублей в виде туристического налога. Налог, введённый с 1 января 2025 года, принёс городу ощутимый доход. Об этом на оперативном совещании сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

— Следующие выплаты ожидаются 28 июля и 28 октября. Полученные средства будут направлены на улучшение городской инфраструктуры: благоустройство общественных зон, создание новых туристических маршрутов, поддержку культурных проектов и сохранение исторического наследия, — добавил Кудрявцев.

По мнению мэра, развитие туристической сферы положительно скажется на экономике Новосибирской области в целом.